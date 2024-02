Yonex Aktie: Das sieht interessant aus!

Die technische Analyse der Yonex-Aktie zeigt eine Abweichung des aktuellen Kurses von -19,65 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einer Abweichung von -10,03 Prozent auf einen negativen Trend hin, wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Meinungen über Yonex. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich die Stimmung jedoch deutlich zu positiven Themen verschoben, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Yonex auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Gut"-Bewertung bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yonex-Aktie liegt bei 56,25 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen über Yonex, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls gering, was zu einer neutralen Gesamteinschätzung des langfristigen Stimmungsbildes führt.