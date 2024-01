Yonex Aktie: Das macht sprachlos!

Die Stimmung unter Anlegern in Bezug auf die Yonex-Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment-Barometer gab es an zwei Tagen positive Diskussionen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An zwei weiteren Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, was heute zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhielt Yonex insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yonex-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt mit 1338 JPY um 6,67 Prozent unter dem Wert von 1433,67 JPY. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1338 JPY um 6,53 Prozent unter dem Wert von 1431,48 JPY. Somit erhält die Yonex-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen blieb unverändert. Daraus resultiert ein "Neutral"-Rating für die Yonex-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yonex-Aktie zeigt, dass diese weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (46) als auch der 25-Tage-RSI (58,19) führen zu einem "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse und ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Relative Strength Index für die Yonex-Aktie.