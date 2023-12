Yonex Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Yonex. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,87 Punkte, was bedeutet, dass Yonex derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 59,18 an, dass Yonex weder überkauft noch überverkauft ist und daher ebenfalls als "neutral" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Yonex besonders negativ diskutiert, was zu einer heutigen "schlecht"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Yonex von 1316 JPY mit einer Entfernung von -8,25 Prozent vom GD200 (1434,41 JPY) als "schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1475,16 JPY auf, was zu einem Abstand von -10,79 Prozent führt und ebenfalls als "schlecht"-Signal bewertet wird.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wird Yonex über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yonex daher in diesem Punkt als "neutral" eingestuft.