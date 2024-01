Yonex Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Die Yonex-Aktie wird derzeit charttechnisch als "Schlecht" bewertet, da der aktuelle Kurs von 1323 JPY 7,75 Prozent unter dem GD200 (1434,17 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1423 JPY auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -7,03 Prozent beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Yonex festgestellt. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten beiden Wochen überwiegend neutral, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf dieser Ebene.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yonex liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird Yonex auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.