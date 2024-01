Yondenko Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Yondenko in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Anleger können die Aktienkurse nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung neutral war und die Nutzer überwiegend neutrale Themen rund um Yondenko diskutiert haben. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yondenko nun bei 2475,24 JPY liegt, während der Aktienkurs selbst 3310 JPY beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" aufgrund eines Abstands von +33,72 Prozent zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2980,48 JPY, was eine Abweichung von +11,06 Prozent und somit ebenfalls eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Yondenko als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Yondenko aktuell mit einem Wert von 0,94 als überverkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit ebenfalls die Einstufung "Gut" erhält. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Gesamteinstufung von "Gut".