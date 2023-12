Yondenko Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Der RSI der Yondenko-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 47, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Dieser Wert ist weniger volatil als der RSI der letzten 25 Handelstage (38,91), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Yondenko-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen deutet darauf hin, dass die Anleger weder besonders viel noch wenig Beachtung der Aktie schenken, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Yondenko eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Yondenko-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2428,91 JPY. Der aktuelle Schlusskurs (3040 JPY) weicht somit um +25,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf Basis des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Yondenko-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.