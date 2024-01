Yondenko Aktie: Jetzt geht’s los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem RSI-Wert zwischen 0 und 30 gilt die Aktie als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Yondenko hat derzeit einen RSI von 1,89, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,07 und deutet auf eine „Neutral“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als „Gut“ bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Yondenko wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Daher wird das Stimmungsbild als „Neutral“ bewertet, da keine Auffälligkeiten registriert wurden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Yondenko in diesem Bereich daher auch eine „Neutral“-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yondenko bei 2453,92 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 3255 JPY gehandelt wird. Dies führt zu einer Bewertung von „Gut“. Der GD50, der sich auf die vergangenen 50 Tage bezieht, liegt derzeit bei 2955,54 JPY, was ebenfalls als „Gut“ bewertet wird. Insgesamt wird daher die Aktie mit einer Gesamtnote von „Gut“ bewertet.

Hinsichtlich des Anleger-Sentiments zeigt sich, dass über Yondenko in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und es weder positive noch negative Ausschläge gab. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer „Neutral“-Einschätzung führt. Auf dieser Basis erhält Yondenko insgesamt eine „Neutral“-Bewertung hinsichtlich des Anleger-Stimmungsbarometers.