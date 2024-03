Yoma Strategic Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Yoma Strategic-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,08 SGD für den Schlusskurs erreicht. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,05 SGD, was einem Unterschied von -37,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 SGD zeigt mit einem Unterschied von -16,67 Prozent ein negatives Bild, wodurch die Aktie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung und das Interesse an Yoma Strategic haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Yoma Strategic-Aktie liegt bei 22,22, was eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 60,71 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Yoma Strategic-Aktie basierend auf der technischen Analyse.