Yoma Strategic Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yoma Strategic diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yoma Strategic-Aktie liegt bei 37, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage beträgt 54,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yoma Strategic.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Yoma Strategic festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede. Daher erhält Yoma Strategic in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yoma Strategic bei 0,09 SGD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,072 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 0,07 SGD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral" für Yoma Strategic.