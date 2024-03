Yoma Strategic Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Yoma Strategic-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 0,047 SGD und zeigt eine Entfernung von -41,25 Prozent vom GD200 (0,08 SGD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 0,06 SGD, was einem Abstand von -21,67 Prozent entspricht. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Yoma Strategic-Aktie liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich zum RSI auf 25-Tage-Basis (60,71) ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Somit ergibt sich insgesamt nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Bewertung für Yoma Strategic.

Das Anleger-Sentiment für die Yoma Strategic-Aktie wird insgesamt als "Neutral" eingestuft. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien, und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yoma Strategic.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie nur schwache Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für Yoma Strategic, basierend auf der technischen Analyse, dem RSI, dem Anleger-Sentiment und der Diskussionsintensität.