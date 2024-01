Yokota Manufacturing Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Für Yokota Manufacturing liegt der RSI bei 22,03, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 60,66 und ergibt somit eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien und in den neuesten Nachrichten in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Yokota Manufacturing eingestellt waren. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse der Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation deutet darauf hin, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen gegeben hat. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Yokota Manufacturing derzeit auf 1157,91 JPY geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 1217 JPY liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 1224,28 JPY, was einer Distanz von -0,59 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine Gesamtbewertung von "Gut".