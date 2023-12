Yokohama Rubber Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Yokohama Rubber-Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet, mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 2970,04 JPY und einem aktuellen Kurs von 3149 JPY. Dies bedeutet einen Abstand von +6,03 Prozent zum GD200, was eine Bewertung von "Gut" ergibt. Der GD50 liegt bei 3044,64 JPY, was einem Abstand von +3,43 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Bei der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Anleger-Stimmung in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ war. Obwohl überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden, ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Yokohama Rubber eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 liegt bei 84,5 und der RSI25 bei 42,82, was zu einer Gesamtranking von "Schlecht" führt.

Fundamental gesehen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Yokohama Rubber-Aktie einen Wert von 8 auf, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 14 vorweisen. Somit ergibt sich eine Unterbewertung aus fundamentaler Sicht und eine Einschätzung von "Gut" durch die Redaktion in dieser Kategorie.