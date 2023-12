Yokohama Rubber Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Yokohama Rubber":

Die Dividendenrendite von Yokohama Rubber beträgt derzeit 2,36 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,02 % liegt. Daraus ergibt sich die Einstufung als "Neutral" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,42 eine Unterbewertung um ca. 37 Prozent bedeutet. Yokohama Rubber erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe. Der Relative Strength-Index (RSI) des Unternehmens liegt bei 57,34 und der RSI25 bei 37,5, was beide zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Yokohama Rubber haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb das Unternehmen auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.