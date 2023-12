Yokohama Rubber Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Die technische Analyse der Yokohama Rubber-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2990,6 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3216 JPY liegt, was einer Abweichung von +7,54 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage 3079,83 JPY, was einer Abweichung von +4,42 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die fundamentalen Daten liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell bei 8,82, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 14 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI bei 31,49 Punkten liegt, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 45,56, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Yokohama Rubber insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie wurde auch berücksichtigt, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral ausfielen. Zusätzlich wurden in den sozialen Medien vor allem neutrale Themen rund um Yokohama Rubber diskutiert. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.