Yokohama Rubber Aktie: So könnte es weitergehen!

Die Aktie von Yokohama Rubber hat in der technischen Analyse ein "Gut"-Signal erhalten. Der aktuelle Kurs liegt mit 3159 JPY um 6,46 Prozent über dem GD200 (2967,41 JPY), was positiv zu bewerten ist. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3041,37 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand nur +3,87 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Yokohama Rubber Aktie mit einem Wert von 66,04 derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 40, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In fundamentaler Hinsicht zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yokohama Rubber mit einem Wert von 9,09 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf Dividenden schüttet Yokohama Rubber nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten, mit einer Differenz von 0,68 Prozentpunkten (2,36 % gegenüber 3,03 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".