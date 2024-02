Yokohama Rubber Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Dividendenrendite von Yokohama Rubber beträgt derzeit 2,05 Prozent und liegt nur leicht unter dem Durchschnitt von 2,78 Prozent. Unsere Analysten bewerten dies als "Neutral". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und somit eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yokohama Rubber daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 13,21 als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält Yokohama Rubber in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung. Die soziale Medienplattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Befunde über Yokohama Rubber. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Yokohama Rubber sowohl hinsichtlich der Dividendenrendite, des Sentiments und der fundamentalen Kriterien als auch der Anlegerstimmung insgesamt positiv bewertet wird.

