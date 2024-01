Yokohama Rubber Aktie: Füße still halten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yokohama Rubber beträgt derzeit 8,82, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten) von 14 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yokohama Rubber aktuell bei 2998,86 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3233 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +7,81 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 3100,8 JPY, was die Aktie mit +4,26 Prozent Abstand als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Yokohama Rubber auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,36 % aus, was 0,73 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,09 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Yokohama Rubber beträgt aktuell 45,07 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 50,49, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Yokohama Rubber somit für diesen Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.