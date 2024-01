Yokohama RubberADR im Check!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Yokohama Rubber ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "neutral" führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit 8,82, was 38 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Bewertung von "gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yokohama Rubber derzeit bei 2998,86 JPY liegt, während der tatsächliche Kurs bei 3233 JPY liegt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage beträgt +7,81 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung von "gut" führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs über 50 Tage beträgt +4,26 Prozent, was zu einer Einschätzung von "neutral" führt. Insgesamt ergibt sich eine Gesamtbewertung von "gut".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz im üblichen Rahmen liegt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung von "neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamtbewertung für die Yokohama Rubber Aktie basierend auf Anleger-Stimmung, fundamentaler Analyse, technischer Analyse und Sentiment/Buzz.