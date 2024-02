Yokohama RubberADR Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "YOKOHAMA RUBBER CO":

Die Stimmungslage und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Anleger. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Bei der Aktie von Yokohama Rubber zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Negative Diskussionen konnten keinen Einfluss auf das Stimmungsbarometer nehmen. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Yokohama Rubber-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt einen deutlichen Anstieg, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überverkauft und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Aktie von Yokohama Rubber basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem Relative Strength Index.