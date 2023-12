Yokohama RubberADR Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen mehrheitlich negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen überwiegend negativen Trend über den gesamten analysierten Zeitraum. Zudem wurden in den Diskussionen der Anleger vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yokohama Rubber behandelt. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral", was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yokohama Rubber bei 9. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Automatischen Komponenten" mit einem KGV von 14,42 liegt die Aktie damit um etwa 37 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite von Yokohama Rubber beträgt derzeit 2,36 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der "Automatischen Komponenten" von 3,02 % liegt. Die Differenz von lediglich 0,66 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die ausgeschütteten Dividenden.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt einen Wert von 57,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,5 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Neutral".