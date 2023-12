Yokohama RubberADR Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Das japanische Unternehmen Yokohama Rubber wird in verschiedenen Aspekten analysiert, um Investoren eine umfassende Bewertung der Aktie zu liefern.

Von fundamentaler Seite betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yokohama Rubber einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 14,45 einen Unterschied von ca. 37 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine positive Bewertung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie zeigt, dass der Wert der Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 10,24 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine positive Abweichung von 7,44 Prozent. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt die Analyse, dass sich die Stimmung für Yokohama Rubber in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite von Yokohama Rubber, die mit 2,36 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,01 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet.

Zusammenfassend zeigt die umfassende Analyse, dass Yokohama Rubber in verschiedenen Aspekten unterschiedlich bewertet wird, von unterbewertet bis neutral. Investoren sollten diese Bewertungen in ihre Entscheidungsfindung einbeziehen.