Yokohama RubberADR Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Yokohama Rubber heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 18,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 54,22, was bedeutet, dass Yokohama Rubber weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Yokohama Rubber-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,36 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 3,09). Die Yokohama Rubber-Aktie bekommt daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Yokohama Rubber zahlt die Börse 8,82 Euro. Dies sind 38 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Automatische Komponenten" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 14. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Yokohama Rubber von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Neutral" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Neutral"-Einstufung.