Yokohama RubberADR Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Yokohama Rubber: Anleger-Stimmung als schlecht bewertet

Die Anleger von Yokohama Rubber wurden in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher für die Anleger-Stimmung die Einstufung "Schlecht".

Fundamental gesehen weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yokohama Rubber eine Unterbewertung auf. Das aktuelle KGV beträgt 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt ein KGV von 14 aufweisen. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Yokohama Rubber auf 2970,04 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 3149 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,03 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 3044,64 JPY, was die Aktie mit +3,43 Prozent Abstand als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in der technischen Analyse die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 2,36 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 3,04). Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion, da die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt wird.