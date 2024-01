Yokohama Gyorui Aktie: Das ist erstaunlich

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Yokohama Gyorui ein viel diskutiertes Thema in den sozialen Medien, wobei weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch die Meinungsmarkt-Debatte drehte sich in jüngster Zeit weder stark um positive noch um negative Themen im Zusammenhang mit Yokohama Gyorui. Daher wird insgesamt eine "Neutral"-Bewertung abgegeben, wenn man die Anleger-Stimmung analysiert.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 538,8 JPY, während der Kurs der Aktie bei 572 JPY um +6,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Über die vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) 552,94 JPY, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,45 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yokohama Gyorui-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Über die letzten 25 Handelstage ist der RSI jedoch weniger volatil, und die Aktie wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating für Yokohama Gyorui.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktivität im Netz durchschnittlich war und kaum Änderungen in der Stimmungsrate aufweist. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Insgesamt wird Yokohama Gyorui also auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz als "Neutral" bewertet.