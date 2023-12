Yokohama Gyorui Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Aktienanalyse für Yokohama Gyorui zeigt gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen.

Die technische Analyse ergibt, dass der Kurs der Aktie derzeit 2,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung abgegeben, da die Aktie 4,39 Prozent über dem GD200 liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung der Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Yokohama Gyorui. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen haben zu einer vornehmlich neutralen Stimmung geführt. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Yokohama Gyorui liegt bei 13,33, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,18, was wiederum eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen darauf schließen, dass Yokohama Gyorui eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit auch in diesem Punkt die Einstufung "Neutral" für Yokohama Gyorui.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse, dass Yokohama Gyorui in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhält, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.