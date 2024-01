Yokohama Gyorui Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) der Yokohama Gyorui-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 538,66 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 562 JPY liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis des GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 552,08 JPY einen neutralen Abstand von +1,8 Prozent auf. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Yokohama Gyorui-Aktie.

Beim Sentiment und Buzz in Bezug auf die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz übliche Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen zeigt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Die Einschätzung des Anleger-Sentiments basiert auf neutralen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.