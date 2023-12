Yokohama Gyorui Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Yokohama Gyorui zeigt, dass der Kurs der Aktie aktuell um 2,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet beläuft sich die Distanz zum 200-Tage-Durchschnitt jedoch auf +4,43 Prozent, wodurch auch hier die Einstufung als "Neutral" erfolgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Bewertung hier ebenfalls "Neutral" ausfällt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Yokohama Gyorui als Neutral-Titel ein, basierend auf Werten von 23,53 für den RSI7 und 38,98 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich ebenfalls als neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen verzeichnet, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Aktie auch aus Sicht der Anlegerstimmung.