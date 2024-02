Yokohama Gyorui Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Stimmung unter Anlegern für die Aktie von Yokohama Gyorui ist derzeit insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Titels führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Yokohama Gyorui-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 545,01 JPY angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt mit 587 JPY um +7,7 Prozent darüber, was auf eine positive Bewertung hindeutet. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnittskurs 572,12 JPY, was einer Abweichung von +2,6 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel über- oder unterbewertet ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 68,29 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 42,39 ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien wird von einer mittleren Aktivität berichtet, was zu einer neutralen Bewertung des Signals führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.