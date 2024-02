Yokohama Gyorui Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit kann eine Aussage darüber getroffen werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yokohama Gyorui-Aktie beträgt aktuell 50, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 40,24 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Yokohama Gyorui.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Yokohama Gyorui derzeit auf 543,84 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 581 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +6,83 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 569,54 JPY, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" mit einem Abstand von +2,01 Prozent einstuft. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was zu neuen Einschätzungen für Aktien führen kann. Bei Yokohama Gyorui wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen und daher eine "Neutral"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild abgegeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Yokohama Gyorui wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Neutral"-Einschätzung bewertet. Insgesamt erhält Yokohama Gyorui auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.