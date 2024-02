Yokogawa ElectricADR Aktie: Das war nur der Anfang!

In den letzten zwei Wochen wurde Yokogawa Electric von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Yokogawa Electric bei 3070 JPY liegt, was einer Entfernung von +11,32 Prozent vom GD200 (2757,74 JPY) entspricht. Dies wird als gutes Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2861,56 JPY, was einem Abstand von +7,28 Prozent entspricht. Auch dies wird als gutes Signal eingestuft. Zusammenfassend wird der Kurs der Yokogawa Electric-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Fundamental gesehen gilt die Aktie von Yokogawa Electric als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,07 insgesamt 64 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Elektronische Geräte und Komponenten". Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktienkurs bei Yokogawa Electric aktuell 1, was eine negative Differenz von -1,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" bedeutet. Daher erhält die Dividendenpolitik von Yokogawa Electric eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.