Yokogawa ElectricADR Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmung und das Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie von Yokogawa Electric.

Anleger: In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yokogawa Electric diskutiert. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Dividende: Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Elektronikgeräte und -komponenten weist Yokogawa Electric auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,14 % auf, was 1,48 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 2,62 % ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) kann verwendet werden, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir bewerten Yokogawa Electric anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 28,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI25 zeigt hingegen, dass Yokogawa Electric auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Yokogawa Electric also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.