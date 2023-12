Yokogawa ElectricADR Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Relation zu allen Bewegungen setzt. Dieser Index hat eine Spanne von 0 bis 100, wobei der RSI der Yokogawa Electric bei 69,25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage, der sogenannte RSI25, zeigt für die Yokogawa Electric einen Wert von 67. Auch dies wird als Anzeichen für eine neutrale Situation betrachtet, weshalb auch hier die Bewertung als "Neutral" erfolgt.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Yokogawa Electric wider. In den letzten Tagen gab es drei positive und vier negative Tage, während an sieben Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch überwiegend positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Yokogawa Electric von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist die Yokogawa Electric derzeit eine Rendite von 1,25 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,71 % in der Kategorie "Elektronische Geräte und Komponenten". Mit einer Differenz von nur 1,46 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung bezüglich Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität haben wir bei Yokogawa Electric eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb auch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet wird.