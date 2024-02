Yokogawa ElectricADR Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Yokogawa Electric wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2743,77 JPY, was einer Abweichung von +13,79 Prozent zum aktuellen Kurs der Aktie von 3122 JPY entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2843,91 JPY führt zu einer positiven Bewertung von +9,78 Prozent und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

In Bezug auf Dividenden schüttet Yokogawa Electric derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Elektronischen Geräten und Komponenten. Der Unterschied beträgt 1,48 Prozentpunkte (1,14 % gegenüber 2,62 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Yokogawa Electric wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Einordnung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem insgesamt "Neutralen" Stimmungsbild führt.

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Yokogawa Electric diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Somit ergibt sich für das Anleger-Sentiment insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.