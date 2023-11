Yojee Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Stimmung der Anleger und das allgemeine Interesse an der Yojee-Aktie in den sozialen Medien bleiben in den letzten zwei Wochen neutral. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen eine positive Stimmung und keine negativen Diskussionen. An insgesamt neun Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Auch das Sentiment und Buzz in den letzten Wochen zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yojee in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt an, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Yojee unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yojee-Aktie sowohl auf Basis des 50- als auch des 200-Tages-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,02 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,005 AUD liegt, was einer Abweichung von -75 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,01 AUD liegt mit dem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer Abweichung von -50 Prozent führt. Insgesamt wird Yojee auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yojee liegt bei 34,72, was als neutrale Situation betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 56, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung vergeben.