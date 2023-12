Yojee Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Yojee liegt bei 50 und wird daher als "neutral" betrachtet. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, beträgt 55,07 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber Yojee. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in diesem Zeitraum. Die Themen rund um den Wert wurden ebenfalls mehrheitlich negativ diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung für Yojee. Daher wird der Faktor "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 0,01 AUD für die Yojee-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs liegt bei 0,004 AUD, was einem Unterschied von -60 Prozent entspricht. Daher wird eine "schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ebenfalls auf eine "schlecht"-Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich daher eine "schlecht"-Bewertung für Yojee basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz im Netz, sowie der technischen Analyse.