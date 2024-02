Yojee Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die Stimmung der Anleger zu Yojee in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen standen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt, weshalb die Gesamtbewertung als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir haben den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis für Yojee bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,84 Punkten, was bedeutet, dass die Yojee-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 44,9, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analyse der Stimmung und des Kommunikationsaufkommens zeigt, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bezüglich Yojee gab. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Yojee-Aktie ein Durchschnitt von 0,11 AUD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,05 AUD, was einem Unterschied von -54,55 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,05 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält Yojee insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.