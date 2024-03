Yojee Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Diskussionen über Yojee in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den vergangenen Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, und auch die angesprochenen Themen waren überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Ergebnis, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Yojee hinsichtlich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Yojee daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yojee beträgt der RSI7 aktuell 46,15 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,3 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält das Yojee-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yojee-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,1 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,046 AUD liegt, also deutlich darunter (-54 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,05 AUD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-8 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Yojee-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Schlecht"-Rating versehen.