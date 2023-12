Yoc Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit viel über die Aktie von Yoc diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen dominierten. Auch der Meinungsmarkt zeigte in den letzten Tagen weder eine starke positive noch negative Tendenz in Bezug auf Yoc. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Yoc-Aktie als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yoc-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 23,29, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 38,69, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Yoc-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der durchschnittliche Schlusskurs der Yoc-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 12,27 EUR angegeben. Der letzte Schlusskurs von 14,45 EUR weicht somit um +17,77 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,88 EUR unter dem letzten Schlusskurs (+21,63 Prozent Abweichung) und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments, während der Relative Strength-Index eine "Gut"-Bewertung aufweist. Die Diskussionsintensität und die technische Analyse führen ebenfalls zu einem "Gut"-Rating.