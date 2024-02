Ynvisible Interactive Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Ynvisible Interactive zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ynvisible Interactive im Vergleich zur Branchenmitte eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung des Ertrags.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Ynvisible Interactive-Aktie. Der RSI7-Wert von 50 und der RSI25-Wert von 58,33 führen somit zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ynvisible Interactive derzeit "Schlecht" ist. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt um -30 Prozent unter dem GD200-Wert und um -22,22 Prozent unter dem GD50-Wert. Insgesamt entspricht dies einer Bewertung von "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit ein neutrales bis schlechtes Gesamtrating für die Ynvisible Interactive-Aktie basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild, der Dividendenrendite, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.