Ynvisible Interactive Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ynvisible Interactive-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,85, was bedeutet, dass die Ynvisible Interactive hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Ynvisible Interactive auf Plattformen der sozialen Medien vermitteln ein neutrales Bild. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Ynvisible Interactive derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,1 CAD, während der Kurs der Aktie (0,09 CAD) um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt mit 0,1 CAD eine Abweichung von -10 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Dividendenrendite der Ynvisible Interactive-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche für elektronische Geräte und Komponenten. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Bewertungen, dass die Aktie von Ynvisible Interactive derzeit als "Neutral" bis "Schlecht" eingestuft werden kann.