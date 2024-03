Ynvisible Interactive Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Ynvisible Interactive hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 33,34 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Ynvisible Interactive in diesem Branchenvergleich um 59,65 Prozent unterperformt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 2,39 Prozent, wobei Ynvisible Interactive 28,7 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Ynvisible Interactive ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Ynvisible Interactive beträgt 0 Prozent, was 3,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Elektronische Geräte und Komponenten, 3,21) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes lässt sich feststellen, dass Ynvisible Interactive über einen längeren Zeitraum eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ynvisible Interactive-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,1 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,07 CAD) weicht somit um -30 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung, wodurch die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht wird.

Insgesamt erhält die Ynvisible Interactive-Aktie somit in verschiedenen Kategorien überwiegend schlechte Bewertungen.