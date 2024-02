Yit Oyj ADR Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Weitere Suchergebnisse zu "YIT":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein beliebter Indikator in der Finanzanalyse. Bei Yit wurde der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage und der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 97,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Yit-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 79,62 auf eine Überbewertung hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yit einen Wert von 40 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauindustrie, die im Durchschnitt ein KGV von 34 aufweisen, wird Yit als überbewertet angesehen und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung für Yit war in den letzten beiden Wochen überwiegend positiv, basierend auf Auswertungen von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Yit mit -19,37 Prozent Abstand vom GD200 (2,06 EUR) ein "Schlecht"-Signal aufweist. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, weist mit einem Kurs von 1,97 EUR ein "Schlecht"-Signal auf. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Yit-Aktie als "Schlecht", wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.