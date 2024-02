Yit Oyj ADR Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Die technische Analyse der Yit-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,04 EUR liegt. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 1,656 EUR (-18,82 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,95 EUR liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-15,08 Prozent Abweichung), wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

Aus fundamentaler Sicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Yit-Aktie mit 40,16 höher als der Branchendurchschnitt von 34, was auf eine relative Teuerheit der Aktie hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien führt.

Im Bereich der Dividende hingegen schneidet Yit besser ab, mit einer Dividendenrendite von 8,96 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt von 3,55 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in diesem Bereich führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Yit-Aktie, basierend auf technischer, fundamentaler und Anleger-Stimmung.