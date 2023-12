Yit Oyj ADR Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "YIT":

Die Yit-Aktie wird derzeit technisch als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 2,13 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,941 EUR liegt, was einer Abweichung von -8,87 Prozent entspricht. Dies führt zur Bewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 1,85 EUR, was einer Abweichung von +4,92 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf fundamentale Indikatoren weist die Yit-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,16 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 33,79 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index ordnet die Yit-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 58,29 und der RSI25 für 25 Tage liegt bei 44,23, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigen sich keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Yit-Aktie auf technischer, fundamentaler und sentimentaler Ebene.