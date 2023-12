Yit Oyj ADR Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Panasonic":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag wurde eine positive Stimmung gemessen, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An den anderen beiden Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch vermehrt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Yit diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yit bei 40,16, was über dem Branchendurchschnitt (21 Prozent) liegt. Die Branche "Bauwesen" weist einen Wert von 33,17 auf. Aus dieser Perspektive betrachtet, wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Yit-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yit derzeit bei 2,17 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,94 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -10,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 1,85 EUR, was zu einem Abstand von +4,86 Prozent führt und die Aktie aus dieser Perspektive als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.