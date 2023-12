Yit Oyj ADR Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Das finnische Bauunternehmen Yit wird derzeit als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 40 liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 33,42 und zeigt eine Überbewertung von etwa 20 Prozent. Aus fundamentaler Sicht erhält Yit daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Yit wird als neutral eingestuft. In den sozialen Medien wurde das Unternehmen in den vergangenen zwei Wochen hauptsächlich neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Yit liegt derzeit bei 60,11 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Yit weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Yit-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat sich für Yit in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene ebenfalls mit "Neutral" bewertet.