Yirendai-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index, oder RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren. Der RSI der Yiren Digital liegt bei 48,39, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33 und wird auch als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Aktie von Yiren Digital im vergangenen Jahr eine Rendite von 165,81 Prozent erzielt, was 158,94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 11,99 Prozent, und Yiren Digital liegt aktuell 153,83 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse erhält die Yiren Digital-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um +23,46 Prozent abweicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +16,28 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einen Wert von 1,29, was Yiren Digital deutlich günstiger als das Branchenmittel macht, und daher als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 51,88, was einen Abstand von 98 Prozent bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.