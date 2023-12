Yirendai Aktie: Der absolute Knall!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Yiren Digital beträgt das aktuelle KGV 1 und liegt damit unter dem Branchendurchschnitt von 52 in der Verbraucherfinanzierung. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und erhält von der Redaktion in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für Yiren Digital liegt der RSI bei 70,27, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 37,87, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt und insgesamt zu einem Rating "Schlecht" für das Unternehmen führt.

Die Dividendenrendite von Yiren Digital beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,81 % in der Verbraucherfinanzierung als "Schlecht" bewertet wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf Yiren Digital in den letzten Tagen neutral. Dabei überwogen an vier Tagen negative Themen, während an drei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen war die Kommunikation dagegen verstärkt positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Neutral" im Anleger-Sentiment führt.