Yirendai Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Yiren Digital: Analyse des Aktienkurses

Die Dividendenrendite von Yiren Digital liegt derzeit bei 0 Prozent, was 5,63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung liegt. Aufgrund dieser Zahlen stuft die Redaktion das Investment als unrentabel ein und vergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Stimmungsbild. Während in den letzten beiden Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden, überwiegen in den letzten Tagen die positiven Stimmen. Aus diesem Grund wird die Aktie von Yiren Digital von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Aktie auf 7-Tage-Basis bei 10,83 Punkten liegt, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,84, was auf eine neutrale Situation hinweist und daher auch als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs und den Kurs der Aktie selbst erhält Yiren Digital von der technischen Analyse insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Situation für Yiren Digital, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die Anlegerstimmung und die technische Analyse. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklung der Aktie in Zukunft gestalten wird.