Yirendai Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Yiren Digital verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,74 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 409303,83 Prozent, was bedeutet, dass Yiren Digital im Branchenvergleich eine Underperformance von -409272,09 Prozent aufweist. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine durchschnittliche Rendite von 151653,4 Prozent, wobei Yiren Digital 151621,66 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Diese Unterperformance in beiden Vergleichen führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei Yiren Digital festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Gut" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Yiren Digital daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Yiren Digital derzeit niedrigere Beträge aus als der Branchendurchschnitt der Verbraucherfinanzierung, mit einer Differenz von 5,71 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,71 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yiren Digital liegt bei einem Wert von 1, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 60,72) unter dem Durchschnitt liegt (ca. 97 Prozent). Aus fundamentalen Kriterien betrachtet ist Yiren Digital somit unterbewertet und erhält daher eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.